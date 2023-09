De la «poussière noire» trouvée à l'ouverture d'une capsule

La Nasa a commencé à ouvrir la capsule de la mission Osiris-Rex ayant collecté des morceaux d'astéroïde, et a annoncé mardi avoir trouvé à l'intérieur «de la poussière noire et des débris», avant même d'atteindre le gros de l'échantillon. Sept ans après son décollage, la capsule a atterri dimanche sur Terre, dans le désert américain, au terme d'une manoeuvre à haut risque. La Nasa estime avoir réussi à ramasser en 2020 environ 250 grammes de matière sur l'astéroïde Bennu -- soit le plus gros échantillon d'astéroïde jamais collecté.