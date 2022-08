Football : Moris et l'Union Saint-Gilloise veulent continuer leur rêve en Ligue des champions

Moris, avec ses 50 sélections et son petit match de Ligue Europa joué avec le Standard en 2011, est le joueur le plus expérimenté de l'équipe au niveau international.

Cinquante-huit ans après son dernier match dans la défunte Coupe des Villes de foire, l'Union Saint-Gilloise retrouve la Coupe d'Europe avec un 3e tour préliminaire de Ligue des champions. Vice-champion de Belgique après avoir longtemps fait la course en tête alors qu'il était promu, le club bruxellois reçoit les Rangers ce soir (20 h 45) à Louvain, faute d'homologation UEFA pour son vieux stade Marien.

«Si tout le monde est concentré, nous avons la possibilité de faire un bon match. Ce serait incroyable d’accrocher un barrage de Ligue des champions», clame le gardien luxembourgeois Anthony Moris, arrivé quand l'Union évoluait en deuxième division. Depuis sa folle saison dernière, le club a perdu Deniz Undav (45 buts en deux saisons, parti à Brighton), son milieu de terrain Casper Nielsen (Bruges) et son entraîneur Felice Mazzu (Anderlecht).

Moris, avec ses 50 sélections et son petit match de Ligue Europa joué avec le Standard en 2011, est le joueur le plus expérimenté de l'équipe au niveau international. L'obstacle s'annonce donc rude face aux Rangers, finalistes de la Ligue Europa en mai et coachés par Giovanni van Bronckhorst. «J’ai beaucoup de respect pour cette équipe. L’entraîneur a changé mais pas la façon de jouer», a prévenu l'ex-international néerlandais avant un match qui peut permettre à l'Union d'ajouter une marche supplémentaire à son incroyable aventure.