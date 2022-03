Morrissey a la grande classe, c'est aussi simple que cela

ROCKHAL - Le grand Moz a ravi le cœur

de son public le temps d'un concert intimiste.

«All you need is Morrissey», le Moz n'aura pas fait mentir les tee-shirts.

Le rideau se lève sur «This Charming Man». Rien de tel qu'un classique des Smiths pour plonger le public dans l'ambiance. Morrissey revisite sa discographie. Émaille le tout de titres tels que «I'm throwing my arms around Paris» ou «Black Cloud» tirés de son nouvel album «Years of refusal».

L'ascension atteint son apogée sur un solo de basse. Aux derniers échos de «I'm okay by myself», il quitte la scène dans un jeter de chemise. La bande reviendra pour un rappel avec «First of the gang to die». Et saluera en se tenant par les épaules.

Bilan du set: trois chemises pour la lessive et un public plus que ravi. Séverine Goffin