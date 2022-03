Morrissey en concert intime

ESCH-BELVAL - Le chanteur anglais Morrissey a dû annuler deux concerts en France ces derniers jours en raison de problèmes de voix. Mais sur son site MySpace, il confirme qu'il sera bel et bien en concert à la Rockhal, vendredi.

Ceux qui ont pu se procurer à temps un billet peuvent s'attendre à un show intimiste dans le Club. Ancien chanteur des Smiths, l’un des groupes pop les plus respectés des années 80, Morrissey a sorti en février son album «Years of Refusal». Et il annonce déjà une suite. En octobre, une compilation de chansons face B verra le jour.