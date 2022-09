En Alsace : Mort après avoir été traîné sur 200 mètres sur l'autoroute

STRASBOURG – Un routier a été percuté de plein fouet et traîné sur 200 mètres par une voiture sur une autoroute alsacienne, dans la nuit de mardi à mercredi.

Un drame s'est produit sur l'A35, dans la nuit de mardi à mercredi, à hauteur de Drusenheim, en Alsace. Un routier originaire d'Europe de l'Est a été percuté par une voiture et traîné sur 200 mètres, dans le sens Strasbourg-Lauterbourg, rapportent les DNA. Le malheureux n'a pas survécu, et les pompiers n'ont pu que constater son décès à l'arrivée.