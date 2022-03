A New York – Mort d'«Omar» de «The Wire» : quatre dealers arrêtés

À New York : Mort d'«Omar» de «The Wire» : quatre dealers arrêtés

Connu pour son rôle dans la série «The Wire», Michael K. Williams, 54 ans, avait été retrouvé mort chez lui au mois de septembre.

Quatre trafiquants de drogue, soupçonnés d'avoir vendu de l'héroïne coupée au fentanyl, un cocktail qui fait des ravages aux États-Unis et qui a causé la mort de l'acteur américain Michael K. Williams, ont été arrêtés, a annoncé mercredi le procureur fédéral de Manhattan Damian Williams.

Les quatre hommes, soupçonnés de mener leur trafic dans les rues du quartier de Williamsburg, dans l'arrondissement de Brooklyn, ont été arrêtés mardi et inculpés pour trafic de drogue.

L'un d'entre eux, Irving Cartagena, aussi connu sous le nom de «Green Eyes» et interpellé à Porto Rico, est celui qui «selon nous, a vendu la dose mortelle de drogue à Michael K. Williams», célèbre pour avoir incarné Omar Little, l'un des personnages les plus appréciés de la série culte «The Wire» (Sur Ecoute) de David Simon, a annoncé le procureur dans un communiqué.