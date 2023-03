Carnet noir : Mort de l’acteur Tom Sizemore, connu pour «Il faut sauver le soldat Ryan»

«C’est avec beaucoup de tristesse et de chagrin que je dois annoncer que l’acteur Thomas Edward Sizemore («Tom Sizemore»), s’est éteint paisiblement dans son sommeil à l’hôpital St Joseph de Burbank», en Californie, a indiqué un communiqué. Il avait 61 ans. «Son frère Paul et ses enfants Jayden et Jagger se trouvaient à ses côtés.»