Drame en Belgique : Mort de Maxime: l'auteur des coups est «anéanti»

L'auteur des coups ayant entraîné la mort de Maxime B. le 4 septembre dernier sur une aire de repos de la RN90 à Hermalle-sous-Huy, dans la province de Liège, est «anéanti». «Ce n’est pas ce qu’il voulait», a expliqué son avocat à nos confrères de Sudinfo. «C’est un véritable drame pour tout le monde. Pour la victime et sa famille, pour lui et sa famille. La sanction personnelle est la plus dure, plus que la sanction judiciaire qui va arriver. Il va devoir se reconstruire et nous allons l’aider à le faire».