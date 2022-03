Aux Etats-Unis – Mort de Sam Simon, cocréateur des «Simpson»

Aux États-Unis : Mort de Sam Simon, cocréateur des «Simpson»

Sam Simon, le cocréateur des «Simpson», est mort des suites d'un cancer du côlon à l'âge de 59 ans, a annoncé lundi un porte-parole de l'émission.

M. Simon, qui a développé la série culte «Les Simpson» à la fin des années 1980 avec Matt Groening et James L. Brooks, est décédé dans sa résidence de Los Angeles (Californie, ouest) a précisé le magazine Variety. «Un grand homme; je lui doit tout», a tweeté son collègue et ami Al Jean, ajoutant au passage qu'il s'agissait d'une «perte énorme». Sam Simon a quitté «Les Simpson» en 1993, mais est toujours crédité comme producteur exécutif de l'émission.

Son indemnité de départ l'ayant mis à l'abri du besoin, il passait la plus grande partie de son temps dans des activités philanthropiques, a ajouté Variety. Selon IMDB, une base de données spécialisée dans le cinéma et la télévision, cette indemnité se chiffrerait autour de 10 millions de dollars par année. Il a obtenu sept prix Emmy pour «Les Simpson» et deux pour son implication en tant qu'auteur dans «The Tracey Ullman Show», selon le site Internet.