Cinéma: Mort de William Friedkin, réalisateur de «French Connection» et «L’exorciste»

Le réalisateur américain William Friedkin est décédé ce lundi à Los Angeles, annoncent «Variety» et «The Hollywood Reporter». Il avait 87 ans.

Le cinéaste avait connu la gloire, en particulier avec le film policier «French Connection» (1971), interprété par Gene Hackman, Fernando Rey et Roy Scheider, qui lui valut notamment l’Oscar du Meilleur film et du Meilleur réalisateur.

Dans la filmographie de Friedkin, on retiendra également «Le convoi de la peur», version efficace et roublarde du «Salaire de la peur», d’après le roman de Georges Arnaud précédemment adapté par Henri-Georges Clouzot, avec Yves Montand et Charles Vanel.