Royaume-Uni: La mort de la reine va-t-elle accélérer l'indépendance de l'Écosse?

Le désormais roi Charles III, moins populaire que sa mère, saura-t-il incarner cette figure garante de l'unité de la nation? Certains commentateurs politiques et experts en doutent, estimant que ce moment de deuil pourrait distendre encore des liens déjà mis à mal.

«Le passage de la Couronne est un moment de vulnérabilité, peut-être même de fragilité», juge dans The Herald Adam Tomkins, juriste et professeur de droit constitutionnel à l'université de Glasgow, alors même que le mouvement indépendantiste grandit en Ecosse depuis quelques années.

Au pouvoir depuis 2007 en Ecosse, le Parti indépendantiste écossais (SNP) a connu un regain de vigueur après le Brexit, la province britannique ayant elle voté à 62% pour rester au sein de l'Union européenne. Malgré le refus répété du gouvernement britannique, la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a annoncé fin juin vouloir organiser un nouveau référendum sur l'indépendance le 19 octobre 2023. Une décision qui sera examinée les 11 et 12 octobre par la Cour suprême britannique.

Les Écossais avaient déjà été consultés sur le sujet en 2014 et avaient voté à 55% pour rester au sein du Royaume-Uni. Mais le SNP estime cependant que le Brexit a changé la donne et la mort de la reine, symbole de continuité, pourrait donner aux Écossais une raison de plus de sauter le pas.