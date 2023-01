En Israël : Plusieurs morts dans une fusillade à Jérusalem

«C'est absolument épouvantable»

L'attentat, qui survient dans un contexte de nouvel accès de violence entre Israéliens et Palestiniens depuis 36 heures, a été immédiatement condamné par Washington. «C'est absolument épouvantable», a déclaré à la presse le porte-parole adjoint du département d'État, Vedant Patel. «Nous condamnons cette apparente attaque terroriste dans les termes les plus forts», a-t-il ajouté en précisant qu'il n'y avait aucun changement dans le programme du chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, qui doit se rendre à partir de dimanche en Égypte puis lundi et mardi à Jérusalem et Ramallah.