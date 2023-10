Guerre Hamas-Israël: plus de 7 700 morts depuis le début du conflit

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a demandé samedi à Israël «d'arrêter immédiatement cette folie» et de «mettre fin à ses attaques» dans un message posté sur X (ex Twitter).

«Les bombardements israéliens qui se sont intensifiés hier soir sur Gaza ont encore une fois visé les femmes, les enfants et les civils innocents et a approfondi la crise humanitaire en cours. Israël doit immédiatement arrêter cette folie et mettre fin à ses attaques», a affirmé le dirigeant turc, invitant à un rassemblement de soutien aux Palestiniens organisé samedi par son parti à Istanbul.