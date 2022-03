Espionnage aux Etats-Unis – Moscou envisage un échange d’espions

Espionnage aux États-Unis : Moscou envisage un échange d’espions

La Russie envisage de libérer plusieurs détenus convaincu d'espionnage au profit des Américains en échange de membres d'un réseau d'espions russes présumés.

«Trois ou quatre noms» ont été communiqué à Igor, «mais apparemment ils doivent échanger 11 (personnes) contre 11», a-t-il ajouté. «Ils ont expliqué assez clairement que si une seule personne de la liste refusait, l'accord serait rompu», a souligné Dmitri. Igor Soutiaguine a rencontré sa mère et son frère mercredi à la prison Lefortovo à Moscou, où il a été transféré en début de semaine depuis une prison du nord de la Russie où il était incarcéré auparavant. L'homme a rencontré des «représentants américains» et un «général russe, très probablement du service des renseignements extérieurs», a précisé son frère Dmitri.

«En discutant avec Igor, il est clair que cette question a été décidée au plus haut niveau, très probablement au niveau des présidents russe et américain», a-t-il ajouté. Selon Mme Stavistakaïa, il est difficile de dire comment un tel échange pourrait être présenté d'un point de vue juridique: «Igor a dit à sa famille que ce serait présenté comme une amnistie». «Igor a été d'accord pour signer un document dans lequel il reconnaît sa culpabilité», une condition requise pour les personnes amnistiées, a ajouté son frère Dmitri, précisant que M. Soutiaguine obtiendra un passeport et conservera sa citoyenneté russe. Les échanges d'espions entre l'Occident et les pays de l'Est étaient pratiqués durant la guerre froide, notamment sur le pont de Glienicke, qui reliait Berlin-Ouest à l'Allemagne de l'Est. Mais aucun de ces échanges n'était rendu public par l'une ou l'autre partie.