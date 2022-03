Moscou et Caracas s’allient contre Washington

Les présidents russe Medvedev et vénézuélien Chavez se sont rencontrés vendredi à pour sceller leur alliance militaire et économique et créer «un contrepoids solide» à l'influence américaine.

Coopération dans les domaines économique et militaire au programme ce cette rencontre à Orenbourg dans le sud-ouest de la Russie. Des protocoles d'accord sur la coopération ont été signés entre le géant gazier russe Gazprom et la principale compagnie pétrolière vénézuélienne, la Pdvsa (Petróleos de Venezuela), en présence des deux chefs d'Etat.

Chavez, qui effectue une troisième visite en Russie depuis 2007, a rencontré le président russe après avoir été reçu la veille par le Premier ministre, Vladimir Poutine, ancien maître du Kremlin. Ce dernier a proposé à Caracas de coopérer dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire et promis que «tous les accords de coopération entre les forces navales» des deux pays allaient être «mis en œuvre».

La visite de M. Chavez, pourfendeur de l'«impérialisme américain», intervient au moment où une flotte de navires de guerre russes s'apprête à effectuer au large du Venezuela des manœuvres navales sans précédent depuis la guerre froide, dans une région considérée comme une chasse gardée de Washington. «Je veux remercier le président vénézuélien pour l'organisation d'une visite d'entraînement pour nos bombardiers stratégiques T-160. Début novembre commenceront de larges manœuvres militaires. Tout cela montre le caractère stratégique de nos relations», a souligné vendredi Medvedev.

Échanges de bons procédés

Jeudi, Moscou avait annoncé avoir accordé au Venezuela un prêt d'un milliard de dollars (682 millions d'euros) pour des achats d'armes. Moscou et Caracas ont déjà signé entre 2005 et 2007 douze contrats d'un montant de 4,4 milliards de dollars. La Russie a notamment vendu au Venezuela 24 avions de chasse Soukhoï, 50 hélicoptères de combat et 100 000 fusils d'assaut kalachnikov - une coopération très mal vue par les États-Unis.

Avant la rencontre des deux présidents dans les montagnes d'Oural, le Kremlin a rappelé dans un communiqué que Moscou et Caracas entreprenaient «des efforts pour trouver un contrepoids solide à l'influence américaine». Sur le plan politique, Hugo Chavez a réitéré vendredi son soutien «modeste mais ferme» à la Russie concernant son intervention en Géorgie en août, sans pour autant reconnaître les territoires séparatistes géorgiens de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud.