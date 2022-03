Crise ukrainienne : Moscou et Washington se déchirent à l'ONU

Abordée devant l’ONU, la crise en Ukraine a gagné en intensité. Moscou dit que Washington crée «l’hystérie», les Américains menacent les Russes en cas d’attaque de son voisin.

L’ambassadeur de la Russie aux Nations unies, Vassily Nebenzia, a accusé Washington de chercher à «créer l’hystérie» et à «tromper la communauté internationale» avec des «accusations infondées». Et il s’est fait un plaisir de renvoyer les États-Unis à l’un des chapitres les plus embarrassants de leur histoire diplomatique et militaire récente. Vassily Nebenzia a ainsi rappelé qu’avant l’invasion de l’Irak en 2003 Washington avait bien assuré avoir des preuves d’armes de destruction massive dans ce pays, qui n’ont jamais été trouvées.