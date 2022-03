Moscou : les deux Bourses restent fermées vendredi matin

Le RTS et le Micex, sont demeurées fermées sur décision des autorités de régulation des marchés, alors que les places boursières mondiales s'effondrent les unes après les autre.

Le Micex de son côté a indiqué sur son site internet que les échanges étaient "arrêtés à partir de 10H00 locales" (08H00 GMT) pour la même raison. Les Bourses asiatiques se sont écroulées vendredi, paniquées par la chute de Wall Street, à quelques heures d'une réunion cruciale des grands argentiers du Groupe des Sept (G7), et les places européennes leur ont emboîté le pas, Londres et Francfort perdant plus de 10% peu après l'ouverture.

"Heureusement que nous sommes fermés aujourd'hui", s'est félicité dans une note Ronald Smith, chef économiste de la banque Alfa. "Cela se présente comme une journée mémorable pour les places mondiales après le crash de plus de 7% sur le marché américain cette nuit et en Asie ce matin. Bien sûr, on n'y échappera pas vraiment puisque les principales valeurs russes continuent d'être cotées à Londres et qu'on peut s'attendre à de fortes baisses".