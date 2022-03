Budget conséquent : Moscou verra grand pour son Mondial-2018

Le gouvernement russe a approuvé vendredi un plan de construction d'infrastructures pour la Coupe du monde de football pour un total de plus de 5,5 milliards de roubles (112 millions d'euros).

Le Premier ministre, Dmitri Medvedev, a signé un décret qui précise comment les régions devant accueillir des matches lors du Mondial pouvaient obtenir un financement dans le cadre du programme de développement gouvernemental. Alors que la Russie a transformé avec succès, au prix de 50 milliards de dollars (37,3 milliards d'euros), la station balnéaire de Sotchi en complexe sportif moderne pour y accueillir les derniers Jeux olympiques, le Mondial de 2018 représente un défi encore plus grand.

Si certaines régions du vaste pays sont déjà développées, une reconstruction complète des infrastructures de transport et touristiques est nécessaire dans d'autres. Le programme du gouvernement russe a identifié 28 projets, dont notamment la modernisation du système de distribution de l'eau et le chauffage dans les villes accueillant des matches. Les responsables russes ont estimé le coût des préparatifs pour la Coupe du monde de 2018 à 20 milliards de dollars (14,9 milliards d'euros), dont la moitié viendra d'investisseurs privés et l'autre moitié du budget des régions.