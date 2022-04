Guerre en Ukraine - Moscou dit avoir abattu deux hélicos ukrainiens à Marioupol

Les Etats-Unis vont adopter mercredi, en coordination avec l’Union européenne et le G7, de nouvelles sanctions contre la Russie visant notamment à interdire «tout nouvel investissement» dans ce pays, selon une source proche du dossier.

Ces mesures punitives, imposées en réponse à l’invasion de l’Ukraine par Moscou, incluront en outre «des sanctions renforcées contre les institutions financières et entreprises publiques en Russie, et des sanctions contre des responsables gouvernementaux russes et leurs proches», a précisé à l’AFP mardi cette source.