Metz: Un prêtre soupçonné d’abus de faiblesse toujours en poste

Entre 2015 et 2020, cinq plaintes avaient été déposées contre cet abbé par des paroissiennes, leurs familles ou l’organisme de tutelle chargé de s’occuper d’elles. Elles ont toutes été classées sans suite par le parquet de Sarreguemines (Moselle). «Un classement sans suite du parquet ne signifie pas la fin de l’enquête pénale», a argué Me Hellenbrand. «Ce qui m’inquiète c’est qu’il n’a jamais été écarté des fidèles malgré ces accusations. Comme toujours dans l’Église, une fois qu’ils font partie du sérail, on les garde».