Mosley reconduit à la tête de la FIA

Le président de la FIA, éclaboussé par un scandale sexuel, a été reconduit dans ses fonctions par un vote de confiance de l'Assemblée générale mardi à Paris.

Max Mosley, 68 ans, président de la FIA depuis 15 ans, est au cœur de la tourmente depuis que le journal News of the World a publié, le 30 mars, des photographies et mis en ligne une vidéo de lui dans une séance sado-masochiste à Londres, en compagnie de cinq jeunes femmes, dont certaines vêtues d'un uniforme rayé de prisonnier.