Au Luxembourg: Passbolt, champion européen de la gestion des mots de passe

1 300 clients dans le monde, leader européen de la gestion de mots de passe, et active avec beaucoup d’acteurs gouvernementaux et même une branche de l’armée américaine, Passbolt monte en puissance. Basée à Belvaux, l'entreprise emploie une trentaine de personnes.

«On est une équipe hybride», précise Kévin Muller, CEO et fondateur en 2016. «La moitié au Grand-Duché et l’autre moitié en ''remote'', aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne et ailleurs».

Un «délire» de développeur

Mais pour quelles raisons Passbolt a-t-elle décidé d’établir ses quartiers dans le sud du Grand-Duché? «Au début, ce n’était pas prévu, reconnaît Kévin Muller. J’ai tout d'abord passé quinze ans en Inde et le «move» vers Luxembourg est venu un peu par surprise. On a entendu parler du programme Fit4Start et on connaissait quelques personnes à Lux-innovation. C’est arrivé à un moment où on venait de sortir la première version de notre logiciel, complètement gratuite et ''open source''. On ne savait pas comment la monétiser, c’était un délire de développeur et on voulait s’éclater avec quelques amis avec un peu de cash».

Unique en Europe, alors que la plupart des acteurs semblables sont aux États-Unis, Passbolt permet à notre continent de gagner en souveraineté. «Les mots de passe ne vont pas disparaître», prévient Kévin Muller. «Le monde se digitalise et ce type d’attaques, avec des technologies comme l’intelligence artificielle, va devenir de plus en plus sophistiqué. Il va y avoir un bras de fer entre notre société et ces attaques de plus en plus complexes».