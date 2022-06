Au Luxembourg: Le motard chute et se blesse gravement en heurtant un tracteur

Six blessés, c’est le bilan dressé par le CGDIS, vendredi matin, après une soirée de jeudi très agitée sur les routes du Grand-Duché. Six accidents se sont en effet produits, le premier à 17h20, sur l’A13, vers Schengen. Une voiture a alors percuté une camionnette selon les premiers éléments, faisant un blessé.

Peu après 18h, un motard a chuté sur le CR133, entre Wecker et Schorenshaff. «Dans des circonstances qui restent à éclaircir», selon la police, il a ensuite glissé et percuté un tracteur arrêté sur le bord de la route. L'homme a été gravement blessé et transporté à l'hôpital.