Moteur diesel ou essence, Toyota a mené l'enquête

Diesel ou essence, éternel débat! Pour éclairer l'acheteur, Toyota a testé sa gamme.

La nouvelle Prius est encore plus performante tout en devenant encore plus sobre. dr

Depuis début 2009, Toyota a lancé cinq nouveaux modèles et introduit de nouveaux moteurs sur le reste de son offre. Avec Toyota Optimal Drive, pas moins de 90 % des modèles sont désormais équipés de moteurs essence et diesels plus performants et qui consomment moins. Mais comment et pourquoi préférer le diesel à l'essence?

En comparant de nombreux éléments (coût du carburant, entretien, pièces de rechange, primes étatiques...), Toyota arrive à la conclusion que «plus grande est la voiture, plus la motorisation essence est intéressante». C'est le contraire de ce que l’on pense en général, même si l’on roule plus de 15 000 km par an.