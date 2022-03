Sur le marché américain : Motorola lance sa propre montre connectée

Le fabricant de téléphones portables Motorola, racheté par le groupe chinois Lenovo, a lancé à son tour vendredi une montre connectée, la Moto 360, en espérant devancer Apple.

Mais elle permet aussi de recevoir des notifications (alertes météo, circulation, vols retardés...), d'envoyer des SMS ou de surveiller son activité physique ou son rythme cardiaque avec un podomètre et un moniteur cardiaque intégrés. Elle répond également aux commandes vocales et se synchronise avec un smartphone Android. La Moto 360 sera proposée dans un premier temps avec un bracelet en cuir noir ou gris, et au prix de 249,99 dollars (192, 65 euros) sur le site internet de Motorola, dans la boutique en ligne Google Play, et dans les magasins Best Buy.