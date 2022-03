Mouammar Kadhafi parade pour ses 40 ans de règne

Mouammar Kadhafi a fêté, mardi,

ses 40 ans au pouvoir en grande pompe.

Mais cette absence n'a pas gâché la fête du colonel Kadhafi qui s’est offert dès lundi soir un spectacle à sa gloire à l’aéroport de Maâtiga. Intitulé «Un cavalier et des hommes», le spectacle d’une trentaine de tableaux a démarré vers minuit pour deux heures de musique, illuminations et danse avec la participation de centaines de danseurs et cavaliers de Libye, Tunisie, Maroc, Égypte et Ukraine.