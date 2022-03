Rumeurs persistantes : Mourinho limogé par le Real dès lundi?

Selon la presse ibérique, l'entraîneur portugais du Real Madrid va quitter son poste la semaine prochaine après la défaite en finale de la Coupe du Roi contre l'Atletico Madrid vendredi.

«Le Real Madrid veut limoger Mourinho», indique le quotidien généraliste El Mundo, qui assure que «le Real Madrid ne veut plus que José Mourinho s'asseye sur le banc cette saison», alors qu'il reste deux matches de Liga à disputer. «Même si la feuille de route prévoyait des adieux en juin, la fin de saison chaotique et la défaite contre l'Atletico pourraient précipiter le départ du controversé entraîneur», ajoute El Mundo.

Carlo Ancelotti remplaçant de Mourinho?

Après une saison où le Real Madrid va terminer 2e du championnat, a été éliminé en demi-finales de la Ligue des Champions et a perdu vendredi le seul titre qu'il pouvait encore gagner, les rumeurs de départ de Mourinho s'accélèrent. De plus, le Special One est en conflit avec plusieurs cadres du vestiaire merengue, notamment le gardien Iker Casillas et le défenseur Sergio Ramos. Toutefois, l'autre quotidien sportif madrilène As assure que «Mourinho partira après le dernier match de championnat», ajoutant que «personne au club n'imagine qu'un départ précipité avant la fin de la saison puisse se produire».