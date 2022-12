«Mourir comme ça, c’est digne d’un film d’horreur»

«C’est inimaginable de mourir comme ça. Je n’ai pas de mots, c’est comme dans un film d’horreur», confiait hier une connaissance dudelangeoise de Diana. Tout au long du week-end, les hommages à cette femme de 32 ans ont plu sur les réseaux sociaux. Jeudi, son corps «partiellement démembré et mutilé» selon le parquet, avait été retrouvé dans le quartier de Bonnevoie, à Luxembourg-Ville, à la suite d’une rixe à l’arme blanche entre deux hommes rue Anatole France.

Il se trouvait au domicile d’un homme de 45 ans qui a été inculpé d’assassinat, de meurtre et de tentative de meurtre et placé en détention préventive à Sanem. Blessé au couteau, le compagnon de Diana, Diogo, 27 ans, a dû être hospitalisé. Selon des proches de la jeune femme et des médias portugais, le suspect serait le propriétaire de la maison où le couple occupait un logement.