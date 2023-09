Mouvement social au Luxembourg: Fin de la grève chez Cargolux: syndicats et direction ont trouvé un accord

Dans la soirée samedi, le LCGB, l’OGBL et Cargolux ont indiqué dans un communiqué commun avoir trouvé un accord dans le conflit qui opposait syndicat et direction. Les premiers réclamaient une hausse de 6% de leur salaire sur quatre ans quand la seconde proposait une augmentation de 5% sur 5 ans. Les deux partis se sont finalement accordés sur une hausse de 5% sur 4 ans (entre le 1er septembre 2023 et le 31 août 2027).