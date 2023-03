Luxembourgeois vainqueur à Paris: «Mr. Tac vient d'un éleveur luxembourgeois, c'est le cheval de mes rêves»

Je savais que le cheval (Mr. Tac) était bon, que le parcours me convenait assez bien. En barrage, il fallait prendre des risques et aller vite. Il y a des jours où ça passe, et d'autres où ça ne passe pas. Je commence à me «routiner» dans les barrages.

Je le connais depuis qu'il est né, il vient d'un éleveur luxembourgeois et je le montais quand il était jeune. Je l'ai acheté quand il avait 6 ans et revendu un an plus tard avec la boule au ventre. Mais il ne convenait pas au nouveau propriétaire, qui a décidé de me le confier à nouveau il y a un an et demi. C'est le cheval de mes rêves, il me connaît par cœur et je le connais par cœur. Quand je l'ai retrouvé après plusieurs années, j'ai eu l'impression de l'avoir monté la veille.