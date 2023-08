Star de YouTube: MrBeast saisit la justice pour ses hamburgers «immangeables»

MrBeast. Getty Images via AFP

MrBeast se serait bien passé de son dernier buzz. La star de YouTube, qui compte plus de 172 millions d’abonnés sur la plateforme vidéo, a saisi la justice contre l’entreprise Virtual Dining Concepts, à l’origine de sa marque de restauration rapide MrBeast Burger, lancée en décembre 2020.

Le vidéaste américain accuse la société d’avoir nui à sa marque et à sa réputation en fabriquant dans ses plus de 1 000 cuisines fantômes des hamburgers de mauvaise qualité portant son nom. La plainte, déposée lundi devant le tribunal du district de New York, indique que le sous-traitant, qui avait aussi signé un partenariat avec TikTok, n’a pas garanti la qualité des produits livrés, qui ont parfois été jugés «immangeables» ou encore «dégoûtants» par ses clients. Elle vise à mettre fin au contrat qui lie MrBeast à Virtual Dining Concepts. La plainte affirme également que Jimmy «MrBeast» Donaldson «n’a pas reçu un centime» du partenariat, rapporte la BBC.

«Malheureusement, je ne peux pas rompre mon contrat»

«Le problème avec MrBeast Burger, c’est que je ne peux pas garantir la qualité de la commande. Quand on travaille avec d’autres restaurants, c’est malheureusement impossible de la contrôler. Et pour être honnête, j’aime 100 fois mieux Feastables (NDLR: son autre entreprise alimentaire produisant entre autres les tablettes de chocolat MrBeast Bars). Faire des snacks est super et c’est quelque chose qui me passionne beaucoup plus», avait-il écrit en juin sur Twitter.

Il y a une dizaine de jours, il s’excusait encore auprès de ses fans en indiquant avoir «mal au cœur de voir des commandes gâchées». «Malheureusement, je ne peux pas rompre mon contrat avec l’entreprise», déplorait-il.

Accord renégocié

De son côté, Virtual Dining Concepts a déclaré à The Verge que la poursuite était «truffée de fausses déclarations et d’inexactitudes» et que Jimmy «MrBeast» Donaldson avait récemment «tenté de négocier un nouvel accord pour servir ses propres intérêts monétaires».

«Lorsque Virtual Dining Concepts a refusé d’accéder à ses tactiques d’intimidation et de lui céder une plus grande part de l’entreprise, il a intenté cette action en justice malavisée et sans fondement visant à saper la marque MrBeast Burger et à mettre fin à ses obligations contractuelles existantes sans motif», a fait savoir une responsable.