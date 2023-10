«À Gaza, les bombes ne font pas de distinction»

«Nos collègues ont déjà vu des situations d'escalade. Mais jamais à tel point». Les mots de Thomas Kauffmann, président de MSF Luxembourg, décrivent «l'ampleur inédite» de la contre-offensive israélienne, six jours après les massacres commis par le Hamas sur des civils israéliens. «Deux millions de personnes vivent sur un territoire sept fois plus petit que le Luxembourg, avec un blocus imposé et des bombardements incessants».