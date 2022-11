ONG : MSF Luxembourg veut appuyer «là ou ça fait mal»

LUXEMBOURG – L'Organisation non gouvernementale lance ce mardi sa nouvelle campagne de communication pour témoigner des souffrances dans le monde et encourager la générosité du grand public.

«Nous pouvons tous agir, ici et maintenant». C'est le message lancé par l'Organisation non gouvernementale (ONG) Médecins sans frontières (MSF) Luxembourg, qui lance ce mardi sa nouvelle campagne de communication (du 29 novembre au 19 décembre). MSF Luxembourg vous plonge à travers des photos «au cœur des crises, là où ça fait mal»: en Méditerranée, dans un camp de personnes déplacées au Nigeria, ou dans les décombres laissés par les bombes au Yémen et en Syrie.

«Ces visuels alertent sur les conditions de vie et les périls auxquels sont exposés des millions de personnes dans le monde, explique l'organisation. Les slogans utilisés nous invitent à réfléchir sur notre propre capacité d’action, en soutenant une ONG d’urgence humanitaire médicale qui intervient auprès de ceux qui en ont le plus besoin».

Les conflits, les guerres, les épidémies et les catastrophes naturelles détruisent ou fragilisent les systèmes de santé, forcent les personnes à tout quitter et privent des hommes, des femmes et des enfants d'accès aux soins, rappelle MSF. Dans le monde, «plus d'un dixième de la population» souffre actuellement de l’une ou l’autre forme de malnutrition et de ses conséquences. Au Pakistan, «pas moins de 33 millions de personnes» ont été affectées par de subites inondations. Dans l’hémisphère Sud, d’importantes épidémies de rougeole tuent chaque année des milliers d’enfants. Et aujourd'hui, des épidémies de choléra «sont en cours», dans des pays où la maladie avait été éradiquée.