MTV Awards: le plus vilain, c’est Johnny Depp

L’acteur a reçu deux prix, notamment celui du meilleur méchant pour son jeu ans «Sweeney Tood».

Ellen Page («Juno») et Will Smith («Je suis une légende») ont été sacrés meilleurs acteurs.

Parmi les autres prix, relevons le Prix du meilleur espoir pour Zac Efron (dans «Hairspray»), le Prix du meilleur baiser pour celui donné par Briana Evigan à Robert Hoffman dans «Step Up 2 the Streets», le Prix du meilleur combat pour Sean Faris et Cam Gigandet dans «Never Back Down» et le Prix du meilleur blockbuster de l’été à «Iron Man».