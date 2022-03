Le sport touché : MU vire Aeroflot, GP annulé, drapeau russe effacé

Le monde du sport est impacté par l'offensive russe en Ukraine: la finale de la C1 a été délocalisée, le GP de Russie a été annulé et des clubs révoquent leurs sponsors russes.

United met fin à son contrat de sponsoring avec Aeroflot

Le GP de Russie annulé

«Jeudi soir, la Formule 1, la FIA et les équipes ont discuté de la position de notre sport, et la conclusion est, tenant compte de l'avis de toutes les parties prenantes, qu'il est impossible d'organiser le Grand Prix de Russie dans les circonstances actuelles», a expliqué le promoteur de la F1, Formula One, dans un communiqué. «Nous suivons les développements en Ukraine avec tristesse et stupeur et espérons une résolution rapide et pacifique de la situation actuelle», est-il aussi écrit.