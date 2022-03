Mugabe contraint à l'exil?

Robert Mugabe, qui dirige le Zimbabwe d’une main de fer depuis plus d’un quart de siècle, peut, si les résultats des élections le donnent vaincu, aller d’un extrême à l’autre, de la loi martiale au chemin de l’exil.

Le Mouvement pour le changement démocratique est convaincu que son candidat, Morgan Tsvangirai, a battu le plus âgé des chefs d’État d’Afrique et que le régime retarde la publication des résultats le temps de concocter un plan pour rester au pouvoir. S’il a perdu, le président Mugabe, 84 ans, dispose de plusieurs options.

«La plus sinistre serait qu’il déclare les résultats nuls et non avenus», souligne l’analyste Chris Maroleng, basé à Pretoria. «Cette décision serait porteuse de violence et pourrait déboucher sur des affrontements» entre ses partisans et l’opposition. Jusqu’à présent, la hiérarchie militaire est restée fidèle à Mugabe.