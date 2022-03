Elections au Zimbabwe – Mugabe investi à nouveau à la présidence

Élections au Zimbabwe : Mugabe investi à nouveau à la présidence

Le président zimbabwéen Robert Mugabe a été investi jeudi pour un sixième mandat à la tête du pays lors d'une cérémonie organisée dans un stade de la périphérie d'Harare.

Devant des dizaines de milliers de partisans, M. Mugabe a juré d'«observer, faire respecter et défendre la Constitution du Zimbabwe et toutes les lois du Zimbabwe».

Devant des dizaines de milliers de partisans enthousiastes réunis dans un stade de la capitale Harare en ce jour déclaré férié pour l'occasion, M. Mugabe a juré d'«observer, faire respecter et défendre la Constitution du Zimbabwe et toutes les lois du Zimbabwe». La Constitution, relativement libérale sur le papier, n'a été adoptée qu'en mars, mais le président peut la modifier à sa guise, son camp ayant remporté plus des deux tiers des sièges au Parlement.