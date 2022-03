Etats-Unis/Mexique – Mur Etats-​​Unis/Mexique: le décret est signé

États-Unis/Mexique : Mur États-​​Unis/Mexique: le décret est signé

Le président américain a signé mercredi un décret lançant le projet de construction du mur séparant son pays du Mexique, l'une de ses promesses de campagne.

Cinq jours seulement après sa prise de fonctions, le président américain Donald Trump a signé mercredi un décret lançant le projet de construction d'un mur à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique. «Construire cette barrière n'est pas seulement une promesse de campagne, c'est une première étape de bon sens pour véritablement sécuriser une frontière qui est aujourd'hui poreuse», a souligné son porte-parole Sean Spicer. Ce dernier a annoncé la création de davantage de centres de détention le long de la frontière pour qu'il soit «plus facile et moins cher» de détenir puis de renvoyer les immigrant illégaux dans leur pays d'origine.

Interrogé un peu plus tôt sur la chaine ABC, Donald Trump a réaffirmé que le financement de ce mur, dont la construction devrait débuter selon lui «dans les mois à venir», serait, in fine, payé par le Mexique: «Je vous le dis: il y aura un paiement, même si le montage sera peut-être compliqué». Une délégation officielle mexicaine est présente à Washington pour entamer la renégociation de l'accord de libre-échange Aléna (USA, Canada et Mexique). Mais le ministre de l’Économie Ildefonso Guajardo a clairement averti qu'il y avait «des lignes rouges à ne pas franchir».