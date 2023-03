Affaire Palmade: Muriel Robin brise le silence: «J'espère que la justice fera ce qu'il faut»

C'est la première fois que la comédienne prend publiquement la parole sur l'affaire depuis que Pierre Palmade a provoqué un grave accident le 10 février dernier. Le soir du drame, elle s'est précipitée au chevet de son «ami de 30 ans», qu'elle considère comme un «fils spirituel», ignorant encore tout de l'affaire, a écrit Paris Match. Puis sa tristesse se transforme en colère quand les premiers éléments de l'enquête commencent à tomber et notamment les analyses toxicologiques qui prouvent que le comédien était drogué au moment des faits.

«Écœurée»

Selon le magazine français, Muriel Robin est tombée nez à nez avec la famille des victimes et a été submergée par l'émotion. Elle s'est dite alors «écœurée» et a décidé de prendre ses distances avec lui.

Quand la journaliste de BFMTV lui a demandé lundi soir «comment elle avait vécu ces dernières semaines», elle a répondu: «Si vous me voyez, c'est que ça va. Ça n'a pas été le cas ces derniers temps». Elle a ensuite confessé: «Comme vous l'avez vu, je suis arrivée avec un grand sourire et je vais le garder toute la soirée donc on va parler d'autre chose».