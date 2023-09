«Je ne suis plus l'amie de Pierre Palmade, fin de l'histoire»

Aussi retentissante que dramatique, l'affaire Palmade a bouleversé la vie de l'humoriste. Accusé d'avoir causé de graves blessures à trois personnes et la mort du bébé qu'une des victimes attendait, le Français de 55 ans n'est plus en odeur de sainteté pour une partie de son entourage.

Parmi ses proches, l'actrice Muriel Robin a ainsi décidé de couper le cordon: «Je ne suis plus son amie, et fin de l'histoire (…) Je sais, j'ai vu et j'ai entendu des choses qui ne sont pas du tout en sa faveur et j'ai préféré me taire», a justifié la comédienne sur franceinfo, expliquant s'être interrogée sur son amitié avec Pierre Palmade avant de trancher…