«Si on est homosexuel, on n'est pas pénétrable et on ne vaut rien»

En cause, selon elle, le «désir» qui doit être projeté sur les stars du grand écran: «Si on est homosexuel, on n'est pas désirable, on n'est pas pénétrable. Et quand on n'est pas pénétrable (...) on ne vaut rien», a résumé Muriel Robin. Cette discrimination est impossible à quantifier: il n'existe pas de données sur l'orientation sexuelle des acteurs et actrices.