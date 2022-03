LCD Soundsystem : Murphy passe du studio à la scène sans tergiverser

LUXEMBOURG - Vendredi sera l'occasion de découvrir, avant sa sortie officielle, le dernier LCD Soundsystem.

Avec un dernier disque enfanté dans la douleur, il y avait fort à parier que James Murphy et son LCD Soundsystem n'étaient plus d'humeur à faire durer l'aventure. «This Is Happening» est le quatrième album avec lequel est arrivé le doute. Est-ce l'album qui va sonner le glas de la formation la plus importante en matière d'électro-punk? Murphy reste vague dans les rares interviews qu'il veut bien accorder.

On passera outre donc, pour nous concentrer sur l'essentiel: la scène. Et là, pas de doutes, LCD Soundsystem a mérité ses lettres de noblesse. C'est avec un single, «Losing My Edge», que LCD Soundsystem prend ses premières marques. Les influences sont multiples: new wave, house, disco, punk.

Autant de mélanges par lesquels Murphy tente de rendre hommage à la scène new-yorkaise du début des années 80, sans pour autant tomber ni dans le plagiat ni dans le réchauffé. Pour son retour au Grand-Duché, lui et ses acolytes présentent, et ce avant la sortie officielle, le nouvel album sur lequel on retrouve le single «Drunk Girls».

Kalonji Tshinza