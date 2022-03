NBA : Murray et Ball sélectionnés pour le All-Star Game

LaMelo Ball (Charlotte) et Dejounte Murray (San Antonio) joueront leur premier All-Star Game, où ils remplaceront Kevin Durant et Draymond Green, blessés, a annoncé la NBA.

Ball, 20 ans, désigné rookie du dernier exercice, confirme ses promesses cette saison avec les Hornets, avec une moyenne de 19,6 points, 7,5 passes et 7,1 rebonds sur 47 matches. Il était prévu qu'il dispute le mini-tournoi des "Rising Stars" mettant aux prises les meilleurs joueurs dans leurs première et deuxième années.

Avec le Serbe des Nuggets, mais aussi Luka Doncic (Dallas) et James Harden (Brooklyn), Ball et Murray font ainsi partie d'un club fermé de cinq joueurs à compiler au moins 19 points, 7 passes et 7 rebonds par match. Ball supplée numériquement Kevin Durant, la star des Nets, qui soigne une entorse du genou gauche et laisse sa place de titulaire à Jayson Tatum (Boston).