Mus Hadji: «L'équipe manque de combativité»

Mustapha Hadji, joueur du Fola, tente d'analyser les tristes performances de son équipe depuis

le début de saison.

Mustapha Hadji: L'équipe manque de combativité. On se la joue trop facile. On espère faire la différence grâce à des exploits individuels, mais lorsqu'on est trop passifs, on ne peut rien espérer. C'est ce qui se passe actuellement.