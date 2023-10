Musée Grévin: La statue de Dwayne Johnson jugée trop claire, l'acteur exige qu'elle soit rectifiée

«On dirait que The Rock n’a jamais vu le soleil de sa vie. (…) Vous avez fait ressembler The Rock à David Beckham. On dirait qu’il va rejoindre la famille royale (britannique): l'humoriste James Andre Jefferson Jr. n'y est pas allé par quatre chemins à propos de la statue de cire de Dwayne Johnson dévoilée il y a quelques jours au musée Grévin.