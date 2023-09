Josh Island: «Je reste quelqu'un de profondément optimiste»

Josh Island a sorti son premier album, «In My Head». Lynn Theisen

L’essentiel: Vous avez sorti votre premier album. Comment vous sentez-vous?

Josh Island: C’est génial. Un premier album est toujours spécial pour un artiste, j’ai travaillé dessus depuis deux ans, à chercher mon son. J’ai eu besoin de temps pour être en confiance. Et j’en suis très fier. Certains artistes composent 100 morceaux pour en retenir 10, de mon côté j’étais satisfait de mes 10 chansons. Mais aussi un peu stressé car je suis en pleine promo avec des petits showcases, il y a beaucoup de logistique avec la tournée qui débute. Mais je préfère être occupé qu’attendre que quelque chose arrive.

Comment a-t-il été composé?

C’était assez irrégulier, il y a eu des périodes où j’ai pas écrit pendant des semaines, et d’autres où les chansons arrivaient rapidement. Ça commence souvent avec une mélodie en tête ou des paroles, que j’enregistre sur mon téléphone. Parfois il faut du temps pour que cela donne quelque chose.

Vos textes sont-ils personnels?

Les textes sont personnels sans pour autant être à 100% autobiographiques. J’écris sur des choses que me touchent, comme le fait d’avoir le courage d’aller de l’avant malgré les obstacles, croire en soi et croire en l’autre. Et sur certaines chansons, je chante à la première personne sans qu’il s’agisse de ma vie personnelle. J’imagine être cette personne ou être à cette place. Sur ce disque, j’écris des textes qui sont inspirés par mes expériences et les gens que je rencontre.

Partez-vous de l’intime pour arriver à l’universel?

Oui, j’ai commencé par écrire des textes personnels, ce qui est bien, et en même temps, ça peut empêcher l’auditeur de projeter sa propre interprétation. Il faut lui raconter une histoire et lui laisser un peu d’espace pour qu’il puisse interpréter les textes à sa manière. Mon écriture est devenue moins détaillée et plus globale.

D’où proviennent vos inspirations musicales?

Autant de la musique pop que de la world music ou de la soul. J’aime beaucoup la façon dont Sting écrit, qui combine les genres en conservant une identité, mais aussi John Mayer ou Jamie Cullum, pour le côté jazz. Passenger aussi, pour qui j’ai eu la chance d’ouvrir. C’est quelqu’un de très humble, qui garde les pieds sur terre car il a joué dans la rue. Il offre l’opportunité à des musiciens locaux.

L’album est mélancolique, avec toujours une touche d’espoir.

Oui, je reste quelqu’un de profondément optimiste. Même quand je propose une ambiance mélancolique, ça finit toujours sur une note positive, sans que je le fasse consciemment.

L’un des titres les plus accrocheurs est le single «Patio Blues». Votre titre pour l’Eurovision?

Selon les règles de candidatures, je ne pourrai pas utiliser ce morceau car il dépasse les trois minutes (rires). Et il aurait dû sortir après le 1er septembre, alors qu’il l’a été fin août. Mais cette candidature à l’Eurovision m’intéresse et j’ai proposé une autre chanson, même si je n’ai pas de nouvelles par rapport aux auditions. Dans tous les cas, c’est une énorme opportunité pour le Luxembourg d’être de retour sur la scène globale.

Parlez-nous de votre parcours?

Je suis né en Angleterre de parents néerlandais et je suis arrivé au Luxembourg à l’âge de 10 ans, après avoir aussi vécu en Allemagne. J’ai étudié et joué la guitare classique, avant de me mettre à écrire et à chanter. Vers 14 ans, j’ai donné mon premier concert au Luxembourg. Puis je suis allé étudier quelques années à Maastricht, et je dirais que je me consacre à plein temps à la musique depuis quatre ans. C’est mon activité principale, rendue possible par le statut d’intermittent du spectacle.

Vous débutez une tournée européenne, avec de nombreux shows en Allemagne, et une au Luxembourg…