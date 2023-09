Malade, Bruce Springsteen reporte ses concerts de septembre

Plus de 150 millions de disques vendus

Le chanteur du New Jersey, dont l'impressionnante galerie de tubes comprend «Streets of Philadelphia» ou «Dancing in the Dark», est extrêmement populaire aux États-Unis. Né dans une famille napolitano-irlandaise d'origine ouvrière, il met en musique le quotidien des Américains, avec des influences rock, country, blues ou même soul.

Oscarisé pour «Streets of Philadelphia», il a accumulé les récompenses au cours d'une carrière fleuve, et vendu plus de 150 millions de disques. À lui seul, l'album «Born in the USA» s'est écoulé à 30 millions d'exemplaires.