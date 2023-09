Musique: La nouvelle tournée de Mika passera par la Rockhal

Qui dit nouvel album dit nouvelle tournée: alors que «C'est la vie» tourne sur toutes les radios (et dans toutes les têtes), le chanteur a annoncé les dates de sa prochaine tournée. Et The Apocalypse Calypso Tour passera par le Luxembourg: Mika se produira à la Rockhal, le 26 mars 2024, un peu plus de trois ans après son dernier passage où il avait, comme à son habitude, offert à ses fans un show coloré et généreux.