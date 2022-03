Que faire ce week-end? : Musique, vide-grenier et marché bio

LUXEMBOURG - Le soleil jouera à cache-cache avec la pluie et les nuages ce week-end mais cela ne devrait pas vous décourager de flâner notamment à Luxembourg-Ville.

En plus de la 4e édition du Musikbazar à Differdange, dimanche, de 10 à 20h, au Parc des Sports d'Oberkorn, les flâneurs pourront profiter de nombreuses animations. Et notamment à Luxembourg-Ville.

Le dernier vide-grenier de la saison occupera la place du Knuedler, toute la journée de dimanche. De quoi fouiner à travers plusieurs dizaines de stands pour faire la chasse aux bonnes affaires, aux vieux livres, aux disques vinyles, aux objets vintage... Dans le même temps, vous pourrez descendre dans le Grund, qui se transforme une nouvelle fois en galerie d'art à ciel ouvert. De 10h à 18 h, de nombreux artistes, peintres, sculpteurs, etc., exposeront leurs œuvres aux amateurs et aux promeneurs.

La première édition de «lët'z go local», un marché qui met en valeur les produits locaux, est organisée samedi et dimanche, à l'Exit07, rue de l'Aciérie, de 10h à 18 h. Produits alimentaires, créations, services, ce marché est 100% «made in Luxembourg». Au total, 60 exposants seront ainsi présents, répartis en huit catégories.