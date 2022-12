Liberté des médias : Twitter a suspendu des comptes de journalistes, Musk dans le viseur

L'UE a prévenu: Twitter et Elon Musk ne pourront pas faire n'importe quoi sous peine de sanctions.

«Les nouvelles concernant la suspension arbitraire de journalistes sur Twitter sont inquiétantes», a tweeté la responsable, chargée des valeurs et de la transparence au sein de l'exécutif européen. Elle a rappelé que la loi sur les services numériques -qui devrait s'appliquer aux géants de la tech à l'été prochain - «exige le respect de la liberté des médias et des droits fondamentaux». «Elon Musk devrait en être conscient. Il y a des lignes rouges. Et des sanctions, bientôt», a-t-elle dit.